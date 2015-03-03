 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Турции три министра уйдут в отставку со своих постов

    Вместо них назначены другие

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министр юстиции Бекир Боздаг, министр транспорта, пароходства и коммуникации Лютфи Эльван и министр внутренних дел Афган Ала 6 марта уйдут в отставку со своих постов.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу во время своего официального визита в Португалию.

    По его словам, с этого времени пост министра юстиции займет Кенан Ипек, министра внутренних дел Сабахаттин Озтюрк, а портфель министра транспорта, пароходства и коммуникации достанется Феридуну Бильгину.

    Напомним, что освобожденные от занимаемых должностей экс-министры будут участвовать на парламентских выборах, которые пройдут 7 июня. По законам страны, государственные чиновники, выдвинувшие свои кандидатуры на выборах в парламент, должны уйти в отставку не менее чем за три месяца до голосования. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi