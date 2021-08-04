О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 24 832 - это максимальный показатель с 5 мая, он увеличился с начала июля более чем в пять раз.
В регионе
4 августа 2021 г. 01:09
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 24 832 - это максимальный показатель с 5 мая, он увеличился с начала июля более чем в пять раз.

Как передает Report, об этом сообщил минздрав страны.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.

"Сегодня сделано 256 163 теста, выявлены 24 832 новых случая COVID-19, умерли 126 человек", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
28 июля 2021 г. 12:07
Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
29 июля 2021 г. 13:31
В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
ФотоВ Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
28 июля 2021 г. 20:36
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
29 июля 2021 г. 11:00
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi