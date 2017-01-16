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    В Турции столкнулись 11 автомобилей, пострадали не менее 18 человек

    Раненые госпитализированы в больницу

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В районе Афьонкарахисар Турции в результате столкновения 11 автомобилей пострадали по меньшей мере 18 человек.  

    Как сообщает Report со ссылкой на DHA, ДТП зарегистрировано на автомобильной дороге Афьонкарахисар-Анталья на территории села Дамлалы Богазы в районе Синанпаша. 

    Согласно информации, столкнулись 8 грузовых (ТIR), 2 легковых автомобиля и 1 пассажирский автобус. 

    Раненые госпитализированы в больницу.

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