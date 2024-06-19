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В Турции создаются специальные воздушные коридоры для беспилотников

В Турции создаются специальные воздушные коридоры для беспилотников
В регионе
19 июня 2024 г. 11:37
В Турции создаются специальные воздушные коридоры для беспилотников

В Турции начаты работы по созданию специальных воздушных коридоров для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По словам министра, одним из главных приоритетов при этом является безопасность перелетов.

"Как автомобили на земле, самолеты в воздухе и корабли в море движутся по определенной траектории, так и беспилотные летательные аппараты будут следовать по отдельным, определенным для них траекториям. Таким образом, мы сформируем безопасное воздушное пространство для БПЛА", - сказал Уралоглу.

Он отметил, что Главное управление гражданской авиации работает над новыми моделями гражданской авиации: "Новые системы позволят интегрировать БПЛА в существующее воздушное пространство".

Уралоглу также добавил, что на указанных маршрутах планируется построить ремонтные станции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə PUA-lar üçün xüsusi hava dəhlizləri yaradılır

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