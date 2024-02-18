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В Турции создали лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта

В Турции создали лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта.
В регионе
18 февраля 2024 г. 21:24
В Турции создали лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта

Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт телеканала TRT Haber.

Отмечается, что одним из его видов является система вооружения направленной энергии ALKA, созданная компанией Roketsan.

"ALKA - инновационная система вооружения, разработанная с правильной архитектурой искусственного интеллекта, она представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам", - сказал представитель компании-производителя.

По данным специализированных военных изданий, этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты, в основном он предназначен для уничтожения беспилотников, а также дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств.

Максимальная дистанция для постановки помех - 4 км, эффективная дальность поражения дрона - до 1 км.

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