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    В Турции совершено вооруженное нападение на чайхану, погибли 3, ранены 6 человек

    Председатель муниципалитета: Чайхана была обстреляна из проезжавшей по улице машины

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В результате вооруженного нападения на чайхану в турецкой провинции Ризе погибли 3, ранены 6 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ulusalkanal, инцидент произошел в селе Гюнейдже провинции Икиздере.

    По словам председателя муниципалитета Икиздере Хасана Косеоглу, чайхана была обстреляна из проезжавшей по улице машины.

    Факт расследуется. По предварительной информации, инцидент произошел из-за спора между двумя группами.  

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