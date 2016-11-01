В Турции совершено вооруженное нападение на чайхану, погибли 3, ранены 6 человек

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В результате вооруженного нападения на чайхану в турецкой провинции Ризе погибли 3, ранены 6 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Ulusalkanal, инцидент произошел в селе Гюнейдже провинции Икиздере.

По словам председателя муниципалитета Икиздере Хасана Косеоглу, чайхана была обстреляна из проезжавшей по улице машины.

Факт расследуется. По предварительной информации, инцидент произошел из-за спора между двумя группами.