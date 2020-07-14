В Турции снизились темпы распространения коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за минувшие сутки на 992, умерли 20 больных.

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за минувшие сутки на 992, умерли 20 больных.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции составило менее 1 тысячи впервые с 11 июня.

"Сегодня выявлены 992 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 214 993. Умерли 20 больных, всего умерших - 5402. Вылечились 1 049 пациентов, всего - 196 720", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.