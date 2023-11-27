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В Турции сел на мель пятый за несколько дней непогоды сухогруз

В Турции сел на мель пятый за несколько дней непогоды сухогруз Пятый за несколько дней непогоды сухогруз сел на мель в Турции - сухогруз FR Pearl / Esenyalı у порта Хопа недалеко от границы с Грузией вследствие бушующего шторма.
В регионе
27 ноября 2023 г. 13:57
В Турции сел на мель пятый за несколько дней непогоды сухогруз

Пятый за несколько дней непогоды сухогруз сел на мель в Турции - сухогруз FR Pearl / Esenyalı у порта Хопа недалеко от границы с Грузией вследствие бушующего шторма.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

За утро это уже второе подобное ЧП.

"Около 10.00 по местному времени получено сообщение о севшем на мель у Хопы в провинции Артвин сухогрузе Esenyalı. Идет операция по спасению экипажа судна", - сообщило управление в пресс-релизе.

По данным портала Marinetraffic, судно под флагом Палау вышло из грузинского порта Поти.

Ранее сегодня сообщалось о том, что сухогруз Vamos под флагом Камбоджи сел на мель в условиях шторма у провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Спустя некоторое время Минтранс сообщил о том, что команда из 11 моряков спасена.

Сухогруз Kafkametler затонул 19 ноября после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, столкнувшись с волнорезом в порту Эрегли, ведутся поиски 7 членов экипажа, тела остальных пятерых обнаружили спасатели ранее на побережье.

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Версия на английском языке 5th cargo ship runs aground in Türkiye fue to bad weather

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