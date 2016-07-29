​В Турции рекордный отток туристов за последние 22 года

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Согласно официальным данным от 28 июля, число туристов в Турции, резко снизилось – на 40%, по крайней мере за последние 22 года.

Как передает Report, об этом сообщает Hurriyet daily news.

По информации издания, причиной такому падению послужила напряженность в отношениях с Россией, а также серия череда смертельных взрывов, которые отпугнули туристов.

"Это было самое большое падение с 1994 года", — отмечает издание.

Как комментирует Hurriyet daily news, предыдущий «рекорд» был установлен в мае, когда количество туристов снизилось на 34,7%.