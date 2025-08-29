    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    В регионе
    • 29 августа, 2025
    • 23:09
    В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

    В районе Ятаган провинции Мугла потерпел крушение самолет, привлеченный к тушению лесного пожара в городе Айдын.

    Как передает Report со ссылкой на NTV, при вынужденной посадке пострадал пилот.

    Он был доставлен в ближайшую больницу. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

