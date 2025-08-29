В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

В районе Ятаган провинции Мугла потерпел крушение самолет, привлеченный к тушению лесного пожара в городе Айдын.

Как передает Report со ссылкой на NTV, при вынужденной посадке пострадал пилот.

Он был доставлен в ближайшую больницу. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.