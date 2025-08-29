Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var
- 29 avqust, 2025
- 22:45
Türkiyənin Aydın şəhərində meşə yanğının söndürülməsinə cəlb olunan təyyarə Muğla vilayətinin Yatağan rayonuna məcburi eniş edərkən qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Nəticədə pilot yaralanıb. O, yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralının həyatı üçün təhlükə olmadığı bildirilir.
