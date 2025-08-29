    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    Region
    • 29 avqust, 2025
    • 22:45
    Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    Türkiyənin Aydın şəhərində meşə yanğının söndürülməsinə cəlb olunan təyyarə Muğla vilayətinin Yatağan rayonuna məcburi eniş edərkən qəzaya uğrayıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb. 

    Nəticədə pilot yaralanıb. O, yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralının həyatı üçün təhlükə olmadığı bildirilir. 

    Türkiyə   təyyarə   pilot  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

    Son xəbərlər

    23:15

    ABŞ Çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edir

    Digər ölkələr
    23:09

    Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdir

    İKT
    22:52

    İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:45

    Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    Region
    22:30
    Foto

    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    22:28

    "Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    22:23

    Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    22:20

    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    Bakıda Türkiyənin Zəfər bayramı qeyd olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti