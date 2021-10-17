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В Турции разбился микроавтобус с учителями, есть пострадавшие

В Турции разбился микроавтобус с учителями, есть пострадавшие В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
В регионе
17 октября 2021 г. 09:38
В Турции разбился микроавтобус с учителями, есть пострадавшие

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в провинции Шанлыурфа.

Так, микроавтобус с учителями, находившийся на экскурсии по Акчакалинскому району, столкнулся со встречным автомобилем. Маршрутка после аварии скатилась в канаву. В результате инцидента пострадали 10 учителей.

На место происшествия были вызваны скорая помощь, жандармерия и спасатели. Пострадавшие были доставлены в государственную больницу Акчакала. Состояние их считается удовлетворительным.

По факту происшествия начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə müəllimləri daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

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