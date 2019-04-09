В Турции расследуют злоупотребления на выборах мэра Стамбула

Прокуратура Турции ведет расследование дела о нарушениях в ходе выборов мэра Стамбула.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Тема злоупотреблений на избирательных участках в стамбульском районе Бююкчекмедже рассматривается в прокуратуре, речь идет о злоупотреблениях, мошенничестве и коррупции. Мы сразу заметили злоупотребления, но на исправление не хватило времени", - сказал Сойлу журналистам.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) подала апелляцию в центризбирком на предварительные итоги прошедших 31 марта выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. ЦИК ведет пересчет голосов.