В Турции расследуют незаконную застройку на Босфоре

Власти Турции запретили застройку на месте особняка в Стамбуле на берегу Босфора.

Власти Турции запретили застройку на месте особняка в Стамбуле на берегу Босфора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Hurriyet.

Кому он принадлежит, официально не сообщается, местные СМИ утверждают, что здание могло быть приобретено российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Особняк в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, ранее принадлежавший приговоренному к 8 658 годам заключения телепроповеднику Аднану Октару, в последние дни не сходит с газетных полос и телеэкранов. Как сообщается, на участке, где он расположен, были вырублены деревья и начато незаконное строительство.

Газета утверждает, что особняк был куплен за $26 млн российским бизнесменом Борисом Борисенко на имя Абрамовича. В 2023 году представитель Абрамовича уже опровергал эту информацию.

В мэрии Стамбула сообщили, что давали разрешение только на ремонт, а не перестройку здания. В связи с выявленными нарушениями 16 августа территория была опечатана, отметили в инстанции. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что строительные работы прекращены 22 августа, глава Минюста республики Йылмаз Тунч сообщил, что на основании статьи 184 местного УК (преступления против окружающей среды) прокуратура возбудила уголовное дело.