В Турции раскрыт факт кибермошенничества на полмиллиона долларов
- 31 марта, 2026
- 18:43
В турецкой провинции Хаккари в ходе операций против незаконных ставок и мошенничества задержаны 52 подозреваемых.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.
В рамках операции Полицейского управления Хаккари и Главной прокуратуры Юксекова раскрыт факт мошенничества с оборотом приблизительно 20 млрд турецких лир (449,6 млн долларов).
"Выяснилось, что это самый крупный незаконный оборот средств, установленный в Турции в рамках расследований киберпреступлений аналогичного характера", - отмечается в сообщении.
Hakkari merkezli 18 ilde Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 31, 2026
