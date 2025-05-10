В Турции раскрыли детали предстоящей встречи глав МИД стран НАТО в Анталье

Неформальная встреча глав МИД стран-членов НАТО в Анталье 14-15 мая станет подготовкой к саммиту глав государств и правительств альянса, который пройдет 24-25 июня в Гааге.

Неформальная встреча глав МИД стран-членов НАТО в Анталье 14-15 мая станет подготовкой к саммиту глав государств и правительств альянса, который пройдет 24-25 июня в Гааге.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Встреча состоится под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. В мероприятии примут участие главы МИД всех 32 стран-членов, генеральный секретарь НАТО и другие высокопоставленные представители Альянса.

Вечером 14 мая министры встретятся на приеме, организованном министром Хаканом Фиданом. На следующий день состоится неформальное заседание Североатлантического совета. Ожидается, что в ходе обсуждений министры обменяются мнениями по актуальным вызовам и возможным решениям, которые будут приняты на июньском саммите.