В Турции проводится операция против подозреваемых в финансировании РКК

В пяти провинциях Турции проводится масштабная операция по задержанию 105 человек, подозреваемых в оказании финансовой поддержки террористической РКК.

В пяти провинциях Турции проводится масштабная операция по задержанию 105 человек, подозреваемых в оказании финансовой поддержки террористической РКК.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, в операциях задействованы 1200 человек личного состава.

Сообщается, что операция стартовала одновременно по 136 адресам в Диярбакыре, Стамбуле, Анкаре, Адане и Айдыне.

Операция проводится для поимки 105 человек, подозреваемых в передаче группировке РКК финансовых средств, полученных от сбыта наркотических веществ.

По информации, считающуюся самой масштабной операцию под названием "Narko-Terör Finans-2" проводят спецназовцы и силы жандармерии, а также отдел по борьбе с контрабандой наркотиков.