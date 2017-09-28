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    В Турции проведена антитеррористическая операция, 16 человек арестованы

    Операция была проведена одновременно в 9 районах Стамбула

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции, проведенной в Стамбуле, было задержано 16 человек, подозреваемых в членстве в террористической группировке РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, операция была проведена в 9 районах Стамбула одновременно.

    В результате, был изъят один пистолет, около 10 сигнальных ракет, большое количество относящихся к террористической группировке пропагандистских материалов, 20 человек были задержаны.

    Позже четверо из подозреваемых были освобождены, 16 остались под стражей.

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