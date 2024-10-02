В Турции прошло открытие TEKNOFEST 2024

В турецком городе Адана состоялось открытие фестиваля авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024.
Как сообщает Report, церемония открытия прошла в аэропорту Шакирпаша.
В ней приняли участие председатель правления турецкой технологической компании Baykar Сельджук Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица.
В TEKNOFEST 2024 принимает участие рекордное количество участников.
Напомним, что это седьмой по счету фестиваль TEKNOFEST.