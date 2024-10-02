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В Турции прошло открытие TEKNOFEST 2024

В Турции прошло открытие TEKNOFEST 2024 В турецком городе Адана состоялось открытие фестиваля авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024.
В регионе
2 октября 2024 г. 14:17
В Турции прошло открытие TEKNOFEST 2024

В турецком городе Адана состоялось открытие фестиваля авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024.

Как сообщает Report, церемония открытия прошла в аэропорту Шакирпаша.

В ней приняли участие председатель правления турецкой технологической компании Baykar Сельджук Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица.

В TEKNOFEST 2024 принимает участие рекордное количество участников.

Напомним, что это седьмой по счету фестиваль TEKNOFEST.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə “TEKNOFEST 2024”ün açılışı olub

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