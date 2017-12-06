В Турции прошли успешные испытания отечественной системы ПВО

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Турции прошли успешные испытания системы ПВО HİSAR среднего радиуса действия, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Системы HISAR-A (малого радиуса действия) и HISAR-O (среднего радиуса действия) разрабатываются для Сухопутных войск Турции.

Система HISAR-A способна уничтожать на расстоянии до 15 км летательные аппараты с неподвижным и поворотным крылом, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты типа "воздух-земля". Система HISAR-O способна поражать воздушные цели на расстоянии 25 км.

Испытания систем ПВО HISAR проводятся концернами ASELSAN и ROKETSAN в провинции Аксарай при участии представителей Секретариата оборонной промышленности и ВС Турции.

Впервые в Турции были протестированы возможности HISAR по горизонтальному запуску и обеспечению полноценной круговой защиты (360 градусов).

Испытания прошли успешно, и системы HISAR впервые были усовершенствованы радиолокационными, электрооптическими и коммуникационными элементами.