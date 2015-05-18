В Турции пройдет форум по регулированию энергетики

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 6-ой Всемирный форум по регулированию энергетики пройдет в Стамбуле с 25 по 28 мая. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, ожидается, что на открытии мероприятия, которое будет организовано во Дворце съездов Международного Культурного центра Лютфи Кырдар в Стамбуле, выступит глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе форума будут обсуждены такие вопросы как влияние инновационных подходов на гибкость коммерческой деятельности.

На сессии под названием "Выгода из изменений", которая пройдет 26 мая, будут обсуждены такие темы, как изменения политического контекста, последствия быстрых технологических достижений, роль регулирования развития инновационных приложений.

В рамках программы WFER в других сессиях, которые пройдут на полях сессии "Выгода из изменений" участники обсудят следующие темы: поддержка инноваций в энергетическом рынке, интеллектуальные сети и системы, будущая роль распределительных компаний, а также влияние спроса потребителей на энергетический рынок.