В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу на востоке Турции.

Как передает Report, oб этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По его данным, эпицентр стихии находился в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно сведениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Толчки также ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.