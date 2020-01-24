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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу на востоке Турции. 

Как передает Report, oб этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По его данным, эпицентр стихии находился в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно сведениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Толчки также ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.

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