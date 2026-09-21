В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) на своей странице в социальной сети X.

Подземный толчок произошел в районе Саимбейли провинции Адана. Землетрясение ощущалось также в провинциях Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Газиантеп.