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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 09:39
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.

    Как передает Report, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) на своей странице в социальной сети X.

    Подземный толчок произошел в районе Саимбейли провинции Адана. Землетрясение ощущалось также в провинциях Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Газиантеп.

    Землетрясение AFAD Турция
    Türkiyədə 5 maqnitudalı zəlzələ olub

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