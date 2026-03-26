В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3

В турецкой провинции Элязыг зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Землетрясение произошло около 10:37 по местному времени (11:37 по Баку). Очаг залегал на глубине 11,33 км.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.