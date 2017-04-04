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    В Турции произошел взрыв, трое военных погибли, пятеро ранены - ОБНОВЛЕНО

    Происшествие имело место на горе Габар

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Количество погибших военнослужащих во время взрыва в Ширнаке достигло трех человек.

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщили в губернии Ширнак.

    "В результате продолжающейся операции в регионе Алтынтепе и горе Габар района Улудере провинции Ширнак было обезврежено 5 боевиков РПК", – подчеркнули в сообщении.

    ***11:46

     В результате взрыва в регионе Ширнак Турции один военный погиб, пятеро ранены.

    Как сообщает Report на Haber7, во время проведения сотрудниками органов безопасности поисково-оперативного мероприятия на горе Габар разорвалось самопальное взрывное устройство.

    По информации, в регионе ведется операция против террористической РПК.

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