В Турции произошел взрыв, трое военных погибли, пятеро ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Количество погибших военнослужащих во время взрыва в Ширнаке достигло трех человек.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщили в губернии Ширнак.

"В результате продолжающейся операции в регионе Алтынтепе и горе Габар района Улудере провинции Ширнак было обезврежено 5 боевиков РПК", – подчеркнули в сообщении.

***11:46

В результате взрыва в регионе Ширнак Турции один военный погиб, пятеро ранены.

Как сообщает Report на Haber7, во время проведения сотрудниками органов безопасности поисково-оперативного мероприятия на горе Габар разорвалось самопальное взрывное устройство.

По информации, в регионе ведется операция против террористической РПК.