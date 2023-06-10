В Турции при пожаре на фабрике по производству ракет погибли пять человек

Пять рабочих погибли в субботу в результате взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары.

Пять рабочих погибли в субботу в результате взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны Турции.

"Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ ("Машиностроительная и химическая промышленность") в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих. Начато расследование произошедшего", - говорится в заявлении.

На месте происшествия работают медики и отряды спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. Территория фабрики, расположенной в отдаленном от жилых кварталов районе Эльмадаг, оцеплена, но к въезду на объект приходят родственники сотрудников, которые могли пострадать или погибнуть при взрыве. По сведениям агентства Ihlas, взрыв произошел в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня.

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Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

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Пожар произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них, принадлежащей оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство Ihlas.

Фабрика расположена в предместьях столицы в районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов. Перед пожаром и появлением дыма над объектом был слышен взрыв.

На место происшествия направлены пожарные и медики. О причинах происшествия и возможных пострадавших пока информации нет.