В Турции проходит международное мероприятие по экстремальной журналистике
В регионе
- 02 декабря, 2025
- 13:03
В Управлении коммуникаций Администрации президента Турции проводится международное мероприятие с участием представителей почти 50 стран в рамках проекта журналистики в условиях чрезвычайных ситуаций, поддерживаемого программой Европейского союза Erasmus+.
Как сообщает турецкое бюро Report, основной целью проекта является разработка учебных программ и образовательного контента для курсов по экстремальной журналистике факультетов коммуникаций, а также учебных пособий для специалистов медиа.
В рамках проекта состоится обучающая панель, на котором представят книгу и инструкции, подготовленные на пяти языках и соответствующие требованиям работы в условиях чрезвычайных ситуаций.
