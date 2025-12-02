В Турции проходит международное мероприятие по экстремальной журналистике

В Управлении коммуникаций Администрации президента Турции проводится международное мероприятие с участием представителей почти 50 стран в рамках проекта журналистики в условиях чрезвычайных ситуаций, поддерживаемого программой Европейского союза Erasmus+.

Как сообщает турецкое бюро Report, основной целью проекта является разработка учебных программ и образовательного контента для курсов по экстремальной журналистике факультетов коммуникаций, а также учебных пособий для специалистов медиа.

В рамках проекта состоится обучающая панель, на котором представят книгу и инструкции, подготовленные на пяти языках и соответствующие требованиям работы в условиях чрезвычайных ситуаций.