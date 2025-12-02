İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə ekstremal jurnalistika ilə bağlı beynəlxalq tədbir keçirilir

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:53
    Türkiyədə ekstremal jurnalistika ilə bağlı beynəlxalq tədbir keçirilir

    Türkiyə Prezident Adminstrasiyasının Kommunikasiya İdarəsində tərəfindən Avropa İttifaqının "Erasmus+" Proqramı çərçivəsində dəstək alan "Fövqəladə vəziyyət Jurnalistikası: Xəbərlərin fəlakətə çevrilməsinin qarşısının alınması" layihəsi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində dünyanın 50-yə yaxın ölkəsinin iştirakı ilə beynəlxalq tədbir keçirilir.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, layihənin əsas məqsədi kommunikasiya fakültələri üçün beynəlxalq səviyyədə tanınmış Fövqəladə vəziyyət Jurnalistikası kursu tədris planları və məzmunu, eləcə də media mütəxəssisləri üçün təlim təlimatları hazırlamaqdır.

    Layihə çərçivəsində fövqəladə vəziyyət öhdəliklərinə uyğun olaraq beş dildə hazırlanmış kitab və təlimatları tanıtmaq üçün təlim paneli keçiriləcək.

