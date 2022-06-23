В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в четверг, что выдвижение действующего президента республики Тайипа Эрдогана кандидатом на пост главы государства в третий раз является законным.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в четверг, что выдвижение действующего президента республики Тайипа Эрдогана кандидатом на пост главы государства в третий раз является законным.

Как передает Report, его слова приводит газета "Ени акит".

"Нашим кандидатом является президент Тайип Эрдоган. Его выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах законно", - приводит его слова газета.

Ранее представители турецкой оппозиции неоднократно выступали с утверждениями, что Эрдоган не имеет права вновь переизбраться на пост президента. Между тем в начале февраля спикер турецкого парламента Турции Мустафа Шентоп сообщал, что конституция республики дает право Эрдогану еще дважды выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства.

Кроме того, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) также заявляла, что для выдвижения Эрдогана на третий президентский срок никаких юридических преград не имеется. В ПСР при этом указывают, что после принятия поправок в конституцию о введении в стране президентской формы правления Эрдоган баллотировался на выборах только раз, поэтому в 2023 году может вновь участвовать в выборах.

Народный альянс, объединяющий ПСР и Партию националистического движения (ПНД), ранее выдвинул Эрдогана единым кандидатом в президенты. Турецкий лидер неоднократно призывал оппозицию назвать своего претендента на президентский пост, однако ее представители говорят, что сделают это, когда посчитают необходимым.