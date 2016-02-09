 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции при взрыве заминированного автомобиля погибли два человека

    Взрыв прогремел в городе Улудере на юго-востоке Турции

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Два жителя провинции Ширнак на юго-востоке Турции погибли и один получил тяжелые ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

    Взрыв произошел во вторник утром, когда автомобиль, в котором находились трое государственных служащих, прибыл из деревни Емишли в город Улудере. Погибли сотрудник государственной больницы и чиновник местной администрации. Ведется расследование инцидента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi