В Турции при взрыве в автобусе с работниками СИЗО погиб один человек

В Турции при взрыве в автобусе с работниками СИЗО погиб один человек

В результате взрыва в автобусе в городе Бурса на западе Турции по меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения.

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В результате взрыва в автобусе в городе Бурса на западе Турции по меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения. Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ. Телеканал 24 TV сообщил о том, что инцидент произошел около 07:30. В автобусе, перевозившем сотрудников местного следственного изолятора, по неустановленным причинам произошел взрыв. Следственные органы проводят расследование, по информации агентства DHA, не исключена версия теракта. По данным Hurriyyet, пока пострадавших доставляли в близлежащие больницы, транспортное средство отбуксировали на заправочную станцию. Причина взрыва выясняется. "Согласно первым заявлениям тюремного персонала, рассматривается возможность теракта. Начальник полиции Бурсы в настоящее время осматривает место происшествия", - уточнило издание. Губернатор провинции Бурса Якуп Джанполат сообщил журналистам, что, по предварительной информации, для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook