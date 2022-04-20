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В Турции при взрыве в автобусе с работниками СИЗО погиб один человек

В Турции при взрыве в автобусе с работниками СИЗО погиб один человек В результате взрыва в автобусе в городе Бурса на западе Турции по меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения.
В регионе
20 апреля 2022 г. 10:27
В Турции при взрыве в автобусе с работниками СИЗО погиб один человек

В результате взрыва в автобусе в городе Бурса на западе Турции по меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Телеканал 24 TV сообщил о том, что инцидент произошел около 07:30. В автобусе, перевозившем сотрудников местного следственного изолятора, по неустановленным причинам произошел взрыв. Следственные органы проводят расследование, по информации агентства DHA, не исключена версия теракта.

По данным Hurriyyet, пока пострадавших доставляли в близлежащие больницы, транспортное средство отбуксировали на заправочную станцию. Причина взрыва выясняется.

"Согласно первым заявлениям тюремного персонала, рассматривается возможность теракта. Начальник полиции Бурсы в настоящее время осматривает место происшествия", - уточнило издание.

Губернатор провинции Бурса Якуп Джанполат сообщил журналистам, что, по предварительной информации, для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə avtobus partladılıb, 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

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