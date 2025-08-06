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В Турции при вооруженном инциденте между двумя семьями погибли два человека

В Турции при вооруженном инциденте между двумя семьями погибли два человека В районе Эренлер провинции Сакарья (Турция) произошел вооружённый инцидент между двумя семьями, в результате которого погибли два человека и ещё двое получили ранения.
В регионе
6 августа 2025 г. 06:41
В Турции при вооруженном инциденте между двумя семьями погибли два человека

В районе Эренлер провинции Сакарья (Турция) произошел вооружённый инцидент между двумя семьями, в результате которого погибли два человека и ещё двое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой турецкие СМИ, на место происшествия были направлены бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.

Четверо пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое из них скончались от полученных ранений. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.

Жандармерия начала операцию по задержанию двух подозреваемых, скрывшихся с места преступления. В районе происшествия приняты усиленные меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə silahlı insident olub, ölən və xəsarət alanlar var

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