В Турции при вооруженном инциденте между двумя семьями погибли два человека

В районе Эренлер провинции Сакарья (Турция) произошел вооружённый инцидент между двумя семьями, в результате которого погибли два человека и ещё двое получили ранения.

В районе Эренлер провинции Сакарья (Турция) произошел вооружённый инцидент между двумя семьями, в результате которого погибли два человека и ещё двое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой турецкие СМИ, на место происшествия были направлены бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.

Четверо пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое из них скончались от полученных ранений. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.

Жандармерия начала операцию по задержанию двух подозреваемых, скрывшихся с места преступления. В районе происшествия приняты усиленные меры безопасности.