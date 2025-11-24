Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 21:30
    В районе Силопи провинции Шырнак на юго-востоке Турции произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 14 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Habertürk.

    Согласно информации, в результате столкновения бензовоза и автобуса, перевозящего студентов, различные травмы получили водитель и 13 пассажиров второго транспортного средства.

    На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшие госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

