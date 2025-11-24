В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек

В районе Силопи провинции Шырнак на юго-востоке Турции произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 14 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Habertürk.

Согласно информации, в результате столкновения бензовоза и автобуса, перевозящего студентов, различные травмы получили водитель и 13 пассажиров второго транспортного средства.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование.