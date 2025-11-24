В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 21:30
В районе Силопи провинции Шырнак на юго-востоке Турции произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 14 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Habertürk.
Согласно информации, в результате столкновения бензовоза и автобуса, перевозящего студентов, различные травмы получили водитель и 13 пассажиров второго транспортного средства.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшие госпитализированы.
По факту ведется расследование.
Последние новости
22:31
Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракетыДругие страны
22:14
Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссиюДругие страны
22:01
Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"Здоровье
21:58
Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 годуДругие страны
21:58
Бакинский "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира АбасоваФутбол
21:40
В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в ХомсеДругие страны
21:30
В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человекВ регионе
21:29
Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для УкраиныДругие страны
21:22