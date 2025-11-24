İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türkiyədə yanacaqdaşıyan maşınla avtobus toqquşub, 14 nəfər yaralanıb

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 21:12
    Türkiyədə yanacaqdaşıyan maşınla avtobus toqquşub, 14 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Şırnak vilayətində ağır yol qəzası baş verib.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, Silopi rayonunda yanacaqdaşıyan maşınla tələbələrin olduğu avtobus toqquşub.

    Hadisə nəticəsində avtobus sürücüsü və 13 tələbə yaralanıb. Əraziyə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.

    Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

    Türkiyə Şırnak Qəza Yaralı
    В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек

    Son xəbərlər

    22:23

    Avropa Parlamenti Ukrayna üçün sülh planına dair xüsusi debatlar keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:08

    Azərbaycan millisinin 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    22:03

    Tramp Si Cinpinlə qarşılıqlı səfərlərin tarixlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:56

    "Neftçi" Samir Abasovu istefaya göndərib

    Futbol
    21:55

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:37

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçında böyük hesabla uduzub

    Futbol
    21:35

    Suriyada yerli sakinlərə hücuma görə 120 nəfəri saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:26

    Avstriya kansleri: Aİ Rusiyaya təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    21:12

    Türkiyədə yanacaqdaşıyan maşınla avtobus toqquşub, 14 nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti