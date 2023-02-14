В Турции при разборе завалов жилого дома обнаружили 150 тыс. долларов

Российские спасатели при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов. Деньги под опись были переданы местной полиции.

Российские спасатели при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов. Деньги под опись были переданы местной полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник в Telegram-канале МЧС России.

"Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег", - говорится в сообщении. Спасатели уточнили, что при вскрытии очередного пласта завалов нашли кастрюлю, наполненную стодолларовыми купюрами.

В результате землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли 31 643 человека, пострадали свыше 80 тыс. Свыше 6,4 тыс. здания разрушены. В зонах бедствия продолжаются спасательные работы и разбираются завалы.