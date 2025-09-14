В Турции при попытке уехать в Грецию задержаны восемь членов FETO

В Турции задержаны восемь членов FETO, пытавшихся отплыть в Грецию на судне под польским флагом.

Как передает Report, об этом сообщил Haber Global.

Отмечается, что сотрудники отдела разведки, а также отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью полицейского управления Муглы выявили в районе Датча террористов, пытавшихся покинуть страну.

Судно с пассажирами на борту было задержано сотрудниками береговой охраны у побережья Датчи.

В их отношении возбуждено уголовное дело.