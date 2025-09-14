Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    В Турции при попытке уехать в Грецию задержаны восемь членов FETO

    В регионе
    • 14 сентября, 2025
    • 10:57
    В Турции задержаны восемь членов FETO, пытавшихся отплыть в Грецию на судне под польским флагом.

    Как передает Report, об этом сообщил Haber Global.

    Отмечается, что сотрудники отдела разведки, а также отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью полицейского управления Муглы выявили в районе Датча террористов, пытавшихся покинуть страну.

    Судно с пассажирами на борту было задержано сотрудниками береговой охраны у побережья Датчи.

    В их отношении возбуждено уголовное дело.

