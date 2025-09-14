В Турции при попытке уехать в Грецию задержаны восемь членов FETO
В регионе
- 14 сентября, 2025
- 10:57
В Турции задержаны восемь членов FETO, пытавшихся отплыть в Грецию на судне под польским флагом.
Как передает Report, об этом сообщил Haber Global.
Отмечается, что сотрудники отдела разведки, а также отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью полицейского управления Муглы выявили в районе Датча террористов, пытавшихся покинуть страну.
Судно с пассажирами на борту было задержано сотрудниками береговой охраны у побережья Датчи.
В их отношении возбуждено уголовное дело.
