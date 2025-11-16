В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человека

В турецкой Шанлыурфе произошло обрушение конструкции при заливке бетона на строительной площадке.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате происшествия пять рабочих оказались под завалами.

На место происшествия были привлечены спасатели, полиция и медики.

Пострадавшие были доставлены в больницу, однако двоих из них спасти не удалось.

По факту ведется расследование.