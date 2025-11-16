В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человека
В регионе
- 16 ноября, 2025
- 17:18
В турецкой Шанлыурфе произошло обрушение конструкции при заливке бетона на строительной площадке.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате происшествия пять рабочих оказались под завалами.
На место происшествия были привлечены спасатели, полиция и медики.
Пострадавшие были доставлены в больницу, однако двоих из них спасти не удалось.
По факту ведется расследование.
В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человека
