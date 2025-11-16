Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человека

    В регионе
    • 16 ноября, 2025
    • 17:18
    В турецкой Шанлыурфе произошло обрушение конструкции при заливке бетона на строительной площадке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате происшествия пять рабочих оказались под завалами.

    На место происшествия были привлечены спасатели, полиция и медики.

    Пострадавшие были доставлены в больницу, однако двоих из них спасти не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Türkiyədə inşaat zamanı uçqun olub, ölən və xəsarət alanlar var

