    В Турции пресечена контрабанда наркотиков на сумму в $62 млн

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 10:44
    Турецкие пограничники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии наркотических средств из Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли Турции, 1 ноября в результате операции, проведенной на контрольно-пропускном пункте "Гюрбулак" в турецкой провинции Агры, был обнаружен 721 кг жидкого метамфетамина.

    По данным ведомства, общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет 2 млрд 612 млн турецких лир (примерно 62 млн 185 тыс. долларов).

    Также отмечается, что с начала 2025 года в общей сложности были изъяты и уничтожены 30 100 кг наркотических веществ стоимостью 96 млрд долларов.

    Турция наркотики контрабанда
    Türkiyədə dəyəri 62 milyon dollardan çox olan narkotik maddə ələ keçirilib

    Лента новостей