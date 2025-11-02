В Турции пресечена контрабанда наркотиков на сумму в $62 млн

Турецкие пограничники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии наркотических средств из Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли Турции, 1 ноября в результате операции, проведенной на контрольно-пропускном пункте "Гюрбулак" в турецкой провинции Агры, был обнаружен 721 кг жидкого метамфетамина.

По данным ведомства, общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет 2 млрд 612 млн турецких лир (примерно 62 млн 185 тыс. долларов).

Также отмечается, что с начала 2025 года в общей сложности были изъяты и уничтожены 30 100 кг наркотических веществ стоимостью 96 млрд долларов.