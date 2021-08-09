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В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары

В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары Лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам в Турции, на данный момент не осталось.
В регионе
9 августа 2021 г. 00:25
В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары

Лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам в Турции, на данный момент не осталось.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "A Haber", об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"В целом, ситуация с пожарами улучшается. На данный момент нет ни одного пожара, который бы угрожал населенным пунктам", - сказал Пакдемирли.

Он добавил, что на месте выгоревших лесов никакое строительство вестись не будет. "Все территории будут озеленены", - отметил глава ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə yaşayış məntəqələri üçün təhlükəli yanğınların hamısı söndürülüb

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