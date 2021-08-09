В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары

Лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам в Турции, на данный момент не осталось.

Лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам в Турции, на данный момент не осталось.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "A Haber", об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"В целом, ситуация с пожарами улучшается. На данный момент нет ни одного пожара, который бы угрожал населенным пунктам", - сказал Пакдемирли.

Он добавил, что на месте выгоревших лесов никакое строительство вестись не будет. "Все территории будут озеленены", - отметил глава ведомства.