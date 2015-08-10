​В Турции полицейская машина подорвалась на мине, погибли 4 сотрудника полиции

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В районе Силопи в турецкой провинции Ширнак подорвалась броневая машина.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате инцидента погибли четверо полицейских.

Согласно информации, террористы заложили мину на пути следования машины.

Полиция ехала в этот квартал в целях засыпать траншею, вырытую представителями молодежной ветви РПК для того, чтобы помешать движению транспорта.

Раненые полицейские в машине были госпитализированы в государственную больницу Силопи.

После инцидента начались крупномасштабные операции по задержанию террористов. Согласно информации, слышатся выстрелы.

Взрыв организовала террористическая РПК.