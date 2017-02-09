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    В Турции по подозрению в связи с террористической РПК арестованы 58 человек

    Отмечается, что они планировали совершить в стране теракты, используя коктейли Молотова, оружие и бомбы

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Турции по подозрению в связи с террористической группировкой РПК арестованы 58 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, для задержания подозреваемых в связи с террористами 75 человек одновременно была проведена операция по 74 адресам. 58 человек были арестованы.

    Подозреваемые планировали совершить в ближайшие дни в Турции теракты, используя коктейли Молотова, оружие и бомбы.

    В информации говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в их квартирах были обнаружены и изъяты пистолеты, ружья, наркотики, пули, бензин, принадлежащие террористической группировке книги, журналы, газеты, документы, цифровое оборудование и пр.

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