В Турции по подозрению в связи с террористической РПК арестованы 58 человек

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Турции по подозрению в связи с террористической группировкой РПК арестованы 58 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, для задержания подозреваемых в связи с террористами 75 человек одновременно была проведена операция по 74 адресам. 58 человек были арестованы.

Подозреваемые планировали совершить в ближайшие дни в Турции теракты, используя коктейли Молотова, оружие и бомбы.

В информации говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в их квартирах были обнаружены и изъяты пистолеты, ружья, наркотики, пули, бензин, принадлежащие террористической группировке книги, журналы, газеты, документы, цифровое оборудование и пр.