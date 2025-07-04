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В Турции по факту 65 лесных пожаров задержали 44 человека

В Турции по факту 65 лесных пожаров задержали 44 человека 44 подозреваемых, из которых 10 помещены под арест, задержаны в рамках расследований причин возникновения 65 лесных пожаров в Турции.
В регионе
4 июля 2025 г. 22:57
В Турции по факту 65 лесных пожаров задержали 44 человека

44 подозреваемых, из которых 10 помещены под арест, задержаны в рамках расследований причин возникновения 65 лесных пожаров в Турции.

Как передает Report, об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.

"В связи с 65 лесными пожарами, произошедшими в 12 провинциях в период с 26 июня по 4 июля 2025 года, задержаны 44 подозреваемых. 10 из них арестованы, 6 из них отпущены под судебный контроль. 13 подозреваемых дали показания, в отношении 15 задержанных ведутся судебные разбирательства", - отметил министр.

Как сообщил Ерликая, в рамках расследования причин возгораний в провинции Измир, где произошли наиболее крупные пожары, установлено, что два пожара возникли вследствие неаккуратного использования сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины. Еще один пожар также возник из-за человеческого фактора. 15 человек были задержаны, 4 из них арестованы.

Сварочный аппарат также стал причиной возгораний в провинциях Балыкесир и Стамбул. В провинции Маниса местный житель огнем уничтожал осиные ульи, что также привело к неконтролируемому возгоранию. Этот человек арестован. В провинциях Сакарья, Балыкесир, Кютахья и Ушак в западной части страны источником пожаров стали искры от сельхозтехники, из-за которой начали гореть поля, а огонь впоследствии перекинулся на сады и лесные зоны. В провинции Кахраманмараш лес вспыхнул из-за искр от мангала. Еще в нескольких регионах виновниками возгораний стали лесорубы.

В отношении некоторых задержанных продолжаются следственные действия, часть подозреваемых арестованы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə meşə yanğınları ilə bağlı 44 şübhəli saxlanılıb, on nəfər həbs olunub

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