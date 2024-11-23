В ОАЭ и Турции перестали обслуживать карты Газпромбанка системы UnionPay

Банки ОАЭ прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
При попытке воспользоваться картой банкоматы эмиратских кредитных организаций также выводят на экран уведомление о технической ошибке.
Турецкие банки перестали обслуживать банковские карты системы UnionPay, выданные российским банком Газпромбанк.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
При попытке снять деньги в банкомате выдается предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком.
Кроме того, некоторые банкоматы выводят уведомление о том, что банк не дает санкции на операции с данной картой.
Подобная ситуация замечена в банкоматах государственных банков, а также частных финансовых структур Турции и банков с иностранным участием. Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты Газпромбанка, так и на индивидуальные с системой UnionPay.
Министерство финансов США 21 ноября сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения подпал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись. Позднее банк сообщил, что санкции не повлияют на его работу, банк продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России.