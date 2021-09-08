В Турции пассажирский поезд попал в аварию, есть пострадавшие

В Стамбуле произошла авария с участием пассажирского поезда.

В Стамбуле произошла авария с участием пассажирского поезда.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в стамбульском районе Тузла.

Двигающийся по маршруту Адапазар-Пендик пассажирский поезд столкнулся со стоящим на станции в Тузле экспресс-поездом.

Благодаря внимательности машиниста пассажирского поезда происшествие обошлось без человеческих жертв. Попытки машиниста остановить поезд не дали результата, однако ему удалось замедлить ход. В результате столкновения поездов пострадали несколько пассажиров.

Детали происшествия выясняются.