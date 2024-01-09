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В Турции паром с 80 людьми на борту врезался в набережную

В Турции паром с 80 людьми на борту врезался в набережную Паром, на борту которого находились 80 пассажиров, врезался в набережную и сель на мель у Измира на побережье Эгейского моря.
В регионе
9 января 2024 г. 21:12
В Турции паром с 80 людьми на борту врезался в набережную

Паром, на борту которого находились 80 пассажиров, врезался в набережную и сель на мель у Измира на побережье Эгейского моря.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, причиной инцидента стало резкое недомогание и потеря сознания капитаном судна.

Сообщается, что в результате аварии пострадавших нет.

Паром в вечерние часы выполнял рейс между районами Конак и Бостанджи Измира. Резкое изменение маршрута в 100 м от берега и последующий удар парома о набережную вызвали панику на его борту. В район ЧП оперативно были направлены машины скорой помощи, по словам медиков, никто из пассажиров не пострадал.

Пассажиров парома пересадили на другое судно, капитану оказана медицинская помощь

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