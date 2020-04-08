​В Турции от COVID-19 погибло более 800 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4 тысячи - с 34 109 до 38 226, общее число умерших увеличилось с 725 до 812.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня проведено 24 900 тестов, выявлено 4 117 новых случаев, всего заразившихся 38 226. Мы потеряли сегодня 87 пациентов, всего умерших 812. Вылечились сегодня 264, всего 1 846 пациентов", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.