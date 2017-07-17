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    В Турции в результате аварии на аттракционе погиб один человек, ранены трое детей

    Вагонетка упала с высоты 5 метров на отца одного из катавшихся на аттракционе детей

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Один взрослый погиб и трое детей получили ранения при аварии на аттракционе "американские горки" в парке города Киршехир в центральной Турции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Вагонетка упала с высоты 5 метров на отца одного из катавшихся на аттракционе детей, который скончался от полученных травм. Его сын и еще двое детей госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Причины аварии выясняются. Парк был закрыт, задержаны два его сотрудника - менеджер и оператор аттракциона.

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