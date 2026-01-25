В Турции опровергли установку РЛС в аэропорту Дамаска в военных целях
В регионе
- 25 января, 2026
- 16:13
В Анкаре опровергли утверждения о том, что Турция устанавливает радиолокационную систему (РЛС) в Международном аэропорту Дамаска в Сирии для военных операций.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции.
Согласно информации, установка по требованию сирийской стороны радарных систем в указанном аэропорту, где осуществляются гражданские рейсы, нацелена на усиление возможностей контроля воздушного пространства и безопасности полетов.
"Призываем не верить спекуляциям, нацеленным на отношения с дружественными, братскими и соседними странами", - говорится в сообщении.
Последние новости
16:54
Фото
Турция и Катар обсудили вопросы региональной повесткиВ регионе
16:47
В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветерЭкология
16:34
Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге ЛиванаДругие страны
16:21
СМИ: "Ливерпуль" рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренераФутбол
16:13
В Турции опровергли установку РЛС в аэропорту Дамаска в военных целяхВ регионе
16:06
В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человекаДругие страны
16:04
В ряде регионов Азербайджана на дорогах ожидается гололедИнфраструктура
15:56
Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
15:40