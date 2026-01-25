Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 25 января, 2026
    • 16:13
    В Турции опровергли установку РЛС в аэропорту Дамаска в военных целях

    В Анкаре опровергли утверждения о том, что Турция устанавливает радиолокационную систему (РЛС) в Международном аэропорту Дамаска в Сирии для военных операций.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции.

    Согласно информации, установка по требованию сирийской стороны радарных систем в указанном аэропорту, где осуществляются гражданские рейсы, нацелена на усиление возможностей контроля воздушного пространства и безопасности полетов.

    "Призываем не верить спекуляциям, нацеленным на отношения с дружественными, братскими и соседними странами", - говорится в сообщении.

    Турция дезинформация Сирия Дамаск аэропорт радарные системы
    Türkiyə Dəməşq aeroportuna hərbi məqsədlə radar sistemi qurulması iddialarını yalanlayıb

