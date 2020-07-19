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В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19

В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных.
В регионе
19 июля 2020 г. 21:49
В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 924 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 219 641. Умерли 16 больных, всего - 5 491. Вылечились 997 пациентов, всего - 202 010", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.

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