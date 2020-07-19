В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19

В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных.

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Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных. Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. "Сегодня выявлены 924 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 219 641. Умерли 16 больных, всего - 5 491. Вылечились 997 пациентов, всего - 202 010", - написал Коджа в Twitter. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались. Подпишитесь на наш Telegram канал











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