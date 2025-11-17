В Турции около 100 человек отравились пловом на свадьбе
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 05:51
Порядка 100 человек отравились на свадьбе в районе Ортахисар в турецком Трабзоне на северо-востоке страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Согласно информации, около 100 человек почувствовали себя плохо после употребления в пищу плова на свадебном торжестве. Гостей с симптомами пищевого отравления доставили в близлежащие больницы, им оказали необходимую медицинскую помощь.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
