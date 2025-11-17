Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Турции около 100 человек отравились пловом на свадьбе

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 05:51
    В Турции около 100 человек отравились пловом на свадьбе

    Порядка 100 человек отравились на свадьбе в районе Ортахисар в турецком Трабзоне на северо-востоке страны.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Согласно информации, около 100 человек почувствовали себя плохо после употребления в пищу плова на свадебном торжестве. Гостей с симптомами пищевого отравления доставили в близлежащие больницы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Турция отравление свадебное торжество
    Türkiyədə 100-ə yaxın şəxs toyda aşdan zəhərlənib

    Последние новости

    06:22

    Bloomberg: Санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

    В регионе
    05:51

    В Турции около 100 человек отравились пловом на свадьбе

    В регионе
    05:14

    Япония направит в КНР дипломата для урегулирования конфликта между странами

    Другие страны
    04:43

    Трамп поддержал идею санкций против стран за сотрудничество с Россией

    Другие страны
    04:06

    Рубио назвал Мадуро "руководителем наркокартеля"

    Другие страны
    03:38

    В Палестине объявили сроки подготовки проекта конституции

    Другие страны
    03:21

    Al Hadath: В Ливане ликвидировали двоих командиров "Хезболлах"

    Другие страны
    02:50

    В Пентагоне беспилотники сочли угрозой масштаба всего человечества

    Другие страны
    02:19

    ХАМАС выступил против резолюции США по Газе

    Другие страны
    Лента новостей