В Турции около 100 человек отравились пловом на свадьбе

Порядка 100 человек отравились на свадьбе в районе Ортахисар в турецком Трабзоне на северо-востоке страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

Согласно информации, около 100 человек почувствовали себя плохо после употребления в пищу плова на свадебном торжестве. Гостей с симптомами пищевого отравления доставили в близлежащие больницы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.